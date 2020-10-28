СТОРОЖЕНКО: «У меня есть сомнения, что Кравченко был настолько пьян»

Функционер считает, что при таких показателях драгера человек на ногах стоять не может

  • 28.10.2020 13:59
  • 2192 просмотра
  • 2 комментария
СТОРОЖЕНКО: «У меня есть сомнения, что Кравченко был настолько пьян»
© ФК Металлист 1925. Сергей Стороженко

Глава наблюдательного совета «Металлиста-1925» Сергей Стороженко прокомментировал инцидент с участием игрока харьковского клуба Дмитрия Кравченко.

– Тяжело что-то комментировать. Нет объективных обстоятельств, которые были бы установлены. С того, что я увидел на видео – поведение адекватное, на просьбу полиции реагирует правильно, речь не нарушена, двигательная деятельность не нарушена. Если алкоголь в организме в 9 раз превышает норму, то человек на ногах стоять не может. Поэтому у меня есть сомнения.

А о том, кто виновен в ДТП, тут нужно, чтобы компетентные органы установили все обстоятельства, потом будем комментировать.

- Вам удалось пообщаться с футболистом об этом эпизоде?
- Нет, это не моя функция. Есть спортивный директор, главный тренер. Люди, которые руководят командой – генеральный директор. Пусть занимаются.

- Клуб будет проводить собственное расследование данной ситуации?
- Клуб будет ждать результатов полного, всестороннего, глубокого разбирательства, которое будет проведено полицией. А потом будем реагировать, – сказал Стороженко.

Напомним, Кравченко стал виновником ДТП, в котором были повреждены четыре машины.

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.10.2020 14:07
    0
    Позорище! Алкоголь был, что показал тестер. Нехрен отмазывать потенциального убийцу.
    Ссылка
    and vik
      and vik, 28.10.2020 14:03
    +1
    Шо???
    Ссылка
    and vik
      and vik, 28.10.2020 14:03
    +1
    Шо???
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.10.2020 14:07
    0
    Позорище! Алкоголь был, что показал тестер. Нехрен отмазывать потенциального убийцу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности