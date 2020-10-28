ДАНИЛО: «Ювентус на правильном пути»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Мне нравится, как мы играем. Мы подолгу контролируем мяч, так что нет никаких проблем. Не знаю, как будет завтра, но я готов показать максимум. Надо быть быстрыми и не терять концентрацию. Мы на правильном пути. Это одни из лучших матчей, в которых можно участвовать. На любой команде сказалось бы отсутствие Криштиану, но мы верим в себя», - сказал Данило.

Матч «Ювентус» – «Барселона» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00.