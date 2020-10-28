ДАНИЛО: «Ювентус на правильном пути»

Защитник «Ювентуса» – о предстоящем матче с «Барселоной»

  • 28.10.2020 13:45
  • 134 просмотра
  • 0 комментариев
ДАНИЛО: «Ювентус на правильном пути»
© УЕФА. Данило

Защитник туринского «Ювентуса» Данило поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Мне нравится, как мы играем. Мы подолгу контролируем мяч, так что нет никаких проблем. Не знаю, как будет завтра, но я готов показать максимум. Надо быть быстрыми и не терять концентрацию. Мы на правильном пути. Это одни из лучших матчей, в которых можно участвовать. На любой команде сказалось бы отсутствие Криштиану, но мы верим в себя», - сказал Данило.

Матч «Ювентус» – «Барселона» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности