Рональд КУМАН: «У Ювентуса надежная и опытная оборона»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

«Ювентус» - один из грандов европейского футбола с очень опытными игроками. У туринцев надежная и опытная оборона, пусть некоторые важные игроки и пропустят матч с нами. «Юве» знает, как прибрать инициативу к рукам и сполна ей воспользоваться. Дибала очень изобретателен, Мората всегда готов забить, да и полузащитники у чемпионов Италии тоже высочайшего уровня», - сказал Куман.

Матч «Ювентус» – «Барселона» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00.