Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ференцвароша

Сегодня вечером киевское «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проведет выездной матч с «Ференцварошем».

Утром на домашней арене венгерского клуба прошло предматчевое совещание, в ходе которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

Киевское «Динамо» выйдет на поле в белой форме (голкипер – в сером комплекте), а хозяева – в черно-зеленой экипировке (голкипер – в красном).

Напомним, в сегодняшнем матче «Ференцварош» сможет рассчитывать на существенную поддержку своих болельщиков, на игру допустят до 35% от общей вместимости стадиона.

Поединок состоится на стадионе «Ференцварош» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ференцварош – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов