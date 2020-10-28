ВИДЕО. КЛОПП: «Мы будем пытаться побеждать с теми, кто может играть»

Главный тренер «Ливерпуля» – о победе над «Мидтьюлландом» и травме Фабиньо

  • 28.10.2020 12:00
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ВИДЕО. КЛОПП: «Мы будем пытаться побеждать с теми, кто может играть»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

«Ливерпуль» в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Мидтьюлланд» (2:0). Судьба встречи решилась во втором тайме: сперва голом отличился Жота, а в компенсированное время пенальти реализовал Салах. Еще в первом тайме Клопп провел вынужденную замену – из-за травмы был заменен Фабиньо.

Команда Юргена Клоппа набрала шесть очков в двух матчах – в следующем туре «Ливерпуль» 3 ноября сыграет с «Аталантой». «Мидтьюлланд», идущий четвертым, в этот же день примет «Аякс».

Вашему вниманию представляем запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Ливерпуль» – «Митьюлланд».

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Источник — Sport.ua

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