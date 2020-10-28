Две сенсации, два дубля и хет-трик: Первая лига продолжает удивлять

26-го и 27-го октября состоялись матчи 9-го тура Первой лиги, которая на этот раз порадовала несколькими сенсациями.

Также для любителей ставок и интересной статистики стоит обратить внимание, что только в одном поединке был зафиксирован исход «обе забьют», а именно в матче «Черноморец» - «Нива» (1:2). В остальных матчах команды, которые забивали первыми, побеждали, не пропустив в свои ворота. Также в этом туре не было ни одной ничьи, а также ни в одном из поединков не была показана красная карточка.

В центральном матче 9-го тура встретились «Горняк-Спорт» и «Металлист 1925». Команда из Горишних Плавней достаточно уверенно победила со счетом 3:0. Все три гола в свой актив записал 20-летний нападающий Юрий Козыренко.

В еще одном поединке команд, которые борются за высокие места, «Верес» победил «Агробизнес» со счетом 2:0. Тут уже имело место быть дублю, который оформил капитан ровненской команды Михаил Шестаков. 30-летнему форварду хватило десяти минут для того, чтобы забить два мяча в ворота гостей из Волочиска. К слову, «Верес» снова оставил свои ворота в неприкосновенности, а Юрий Вирт доказывает, что его команда умеет удерживать свои владения на замке.

Еще перед игрой «Прикарпатье» - «Николаев» букмекеры отдавали предпочтение «корабелам». И их ожидания оправдались – команда Ильи Близнюка с минимальным перевесом 0:1 победила в Ивано-Франковске. Единственным голом в поединке отличился в дебюте второго тайма Сергей Кулинич.

Принципиальным было сражение между «Кремнем» и «ВПК-Агро» - командами, которые находятся во второй половине турнирной таблицы. Эту дуэль удалось выиграть коллективу из Кременчуга благодаря голам Алексея Геловани и Станислава Сорокина.

«Волынь» под руководством Василия Сачко продолжает ковать победы. На этот раз луцкая команда переиграла в родных пенатах гостей из Житомира, а именно «Полесье». Долго на табло стадиона «Авангард» светились нули, но на 72-й минуте Богдан Орынчак все же распечатал ворота житомирян, чем принес «крестоносцам» победу со счетом 1:0.

Одна из главных сенсаций тура произошла в Киеве, где «Оболонь» уступила херсонскому «Кристаллу». Это был второй матч Павла Яковенко на посту главного тренера «пивоваров». Если дебют у Яковенко получился победным, то второй поединок против аутсайдера Первой лиги Павел Александрович вряд ли занесет себе в актив. «Оболонь» уступила «Кристаллу», который до этого имел в своей копилке ноль очков. И вот херсонцев прорвало – они выиграли матч с минимальным перевесом благодаря голу с пенальти в исполнении опытного Игоря Семенины.

Еще одна сенсация произошла в Одессе, где тернопольская «Нива» с камбеком победила «Черноморец». Команда Сергея Ковальца выиграла первый тайм благодаря голу Артура Авагимяна на 35-й минуте. Но во второй половине встречи взял слово полузащитник тернополян Дмитрий Скакун, который оформил дубль, забив мяч на 59-й и 66-й минутах. Как итог, «Нива» переиграла «Черноморец» - лидера Первой лиги.

Завершался 9-й тур поединком в Краматорске, где «Альянс» из Липовой Долины разобрался с «Авангардом», выиграв с уверенным счетом 0:3. Голы в свой актив записали Илья Зубков Сергей Загинайлов и Владислав Шарай.

Тур получился интересным и внес небольшие коррективы в турнирную таблицу Первой лиги, где по-прежнему лидирует «Черноморец». Но у преследователей одесситов, которые отстают не на большое количество очков, есть игры в запасе, а потому продолжение чемпионата нас ожидает очень интересное!

Первая лига Украины. 9-й тур

26 октября, понедельник

«Прикарпатье» - «Николаев» - 0:1

Гол: Кулинич, 55.

«Горняк-Спорт» - «Металлист 1925» - 3:0

Голы: Козыренко, 23, 51, 84.

«Верес» - «Агробизнес» - 2:0

Голы: Шестаков, 22, 33.

«Кремень» - «ВПК-Агро» - 2:0

Голы: Геловани, 71, Сорокин, 90.

«Волынь» - «Полесье» - 1:0

Гол: Орынчак, 72.

«Оболонь» - «Кристалл» - 0:1

Гол: Семенина, 55 - с пенальти

«Черноморец» - «Нива» Т – 1:2

Голы: Авагимян, 35 – Скакун, 59, 66.

27 октября, вторник

«Авангард» - «Альянс» - 0:3

Голы: Зубков, 7, Загинайлов, 64, Шарай, 74.