Марта Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Тайлере

Украинка получила от организаторов восьмой номер посева

  • 28.10.2020 11:32
  • 317 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Тайлере
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№116 WTA) в среду проведет стартовый поединок одиночного разряда на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).

В матче первого разряда украинка, посеянная под восьмым номером, сразится против Фернанды Контрерас Гомес из Мексики (№468 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.

Отметим, что на прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира аналогичной категории в Мэйконе.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Disiny7
    online
      Disiny7, 28.10.2020 11:40
    0
    Идём по скользкому пути Лопатецкой???
    Ну-ну
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 28.10.2020 11:40
    0
    Идём по скользкому пути Лопатецкой???
    Ну-ну
    Ссылка
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