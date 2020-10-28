Марта Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Тайлере

Украинская теннисистка Марта Костюк (№116 WTA) в среду проведет стартовый поединок одиночного разряда на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).
В матче первого разряда украинка, посеянная под восьмым номером, сразится против Фернанды Контрерас Гомес из Мексики (№468 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
Отметим, что на прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира аналогичной категории в Мэйконе.
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Источник — Sport.ua
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