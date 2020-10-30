Сассуоло: клуб, который пошел за мечтой

В последние годы Серия А была не самым интересным чемпионатом. Гегемония «Ювентуса» в Италии продолжается еще с сезона 2011/12. Из-за отсутствия интриги интерес к турниру постепенно угасал. Но все начало меняться в прошлом сезоне. Маурицио Сарри здорово подорвал командный дух «Ювентуса», Антонио Конте возглавил «Интер», «Лацио» стал претендентом на скудетто, а «Милан» снова начал побеждать.

В нынешней кампании интересности в Серии А продолжаются. Главными героями начала сезона в Италии являются «Милан» и «Наполи». Обе команды уверенно стартовали в нынешней кампании, поэтому возглавляют турнирную таблицу Серии А. Но поскольку подавляющее большинство любителей футбола следит только за топовыми клубами, другие, не менее интересные коллективы, не получают должного внимания. Одна из таковых команд – «Сассуоло».

«Нероверди» входят в тройку итальянских клубов, которые пока не знают поражений во внутреннем первенстве. После пяти туров «черно-зеленые» занимают 3-е место в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» и «Ювентус». Конечно, на дистанции может случиться всякое. Но уже сейчас понятно, что «Сассуоло» способен доставить проблемы грандам итальянского футбола. За этим клубом точно будет интересно наблюдать в текущем сезоне. Пришла пора познакомиться с ним поближе.

Появление «Сассуоло» на футбольной арене

«Сассуоло» был основан в 1920-м году. Однако о клубе до сих пор мало известно, поскольку большую часть своего существования он провел в любительских лигах. Только в 1984-м году «нероверди» попали в Серию С2 – низший дивизион чемпионата Италии. Через 6 лет после этого «черно-зеленые» снова вернулись на любительский уровень. В 1998-м году «Сассуоло» занял 2-е место в Серии D (высшем уровне любительского чемпионата Италии) и вернулся в Серию С2.

С тех пор «нероверди» прошли длинный путь, чтобы добраться к элитному дивизиону. В Серию С они перешли только в 2006-м году. В финале плей-офф «черно-зеленые» обыграли «Сансовино». Уже в первом сезоне «Сассуоло» претендовал на выход в Серию В, но не прошел стадию плей-офф. После этого, в 2007-м году, клуб из провинции Модена возглавил Массимилиано Аллегри. Макс в то время был молодым специалистом, который набивал руку в низших дивизионах итальянского первенства.



La Presse. Максимилиано Аллегри

Сотрудничество Аллегри и «Сассуоло» было коротким, но плодотворным. За 1 сезон под руководством специалиста «нероверди» выиграли свой чемпионат и напрямую вышли в Серию В. После этого Аллегри пошел на повышение в «Кальяри». «Черно-зеленые» же провели в Серии В 5 лет. За это время клуб сменил 6 тренеров, среди которых был нынешний наставник пока непобедимого «Милана» – Стефано Пиоли. Каждый из специалистов, безусловно, приложил руку к развитию команды. Но главным человеком для «Сассуоло» стал Эусебио Ди Франческо.

Нынешний наставник «Кальяри» возглавил «нероверди» в 2012-м году. В своей первый сезон во главе «черно-зеленых» специалист вывел команду в Серию А. Через год после этого Ди Франческо покинул «Сассуоло», но это уже не так важно. Специалист навсегда вошел в историю «нероверди» как тренер, который впервые за 93 года вывел клуб в элиту итальянского футбола. С тех пор «красно-черные» переживали разные для себя сезоны, но ни разу не опускались в Серию В.

«Сассуоло» в элите

Первым тренером «Сассуоло» в элите после Ди Франческо стал Альберто Малезани. Это тот самый специалист, при котором «Парма» в конце 90-х выигрывала Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. Однако во главе «нероверди» Малезани провел всего несколько месяцев, после чего в клуб вернулся Ди Франческо. Период с Эусебио снова стал успешным для «Сассуоло». При нем «черно-зеленые» впервые в своей истории вышли в еврокубки, пусть и не добились там особых успехов.

В сезоне 2015/16 «Сассуоло» финишировал на 6-м месте в Серии А. Это позволило команде выйти в Лигу Европы. В квалификации ЛЕ «нероверди» прошли сначала швейцарский «Люцерн», а потом – «Црвену Звезду». «Черно-зеленые» вместе с Ди Франческо продолжали творить историю, завоевав место в групповом раунде Лиги Европы. В плей-офф, правда, «нероверди» не вышли, заняв последнее, 4-е место в своем квартете.



ESPN

В июле 2017 года Ди Франческо пошел на повышение в «Рому». После него «Сассуоло» возглавляли Кристиан Буччи и Джузеппе Якини. При них «нероверди» зарекомендовали себя стабильным середняком. «Черно-зеленые» ни на что особо не претендовали, но при этом были далеки от вылета из элитного дивизиона. В июне 2018 года «Сассуоло» возглавил Роберто Де Дзерби. Он пришел к «нероверди» из «Беневенто». Молодой специалист вдохнул жизнь в команду, которую в Серии А начали опасаться.

В кампании 2018/19 «Сассуоло» занял 11-е место в чемпионате Италии, а в прошлом сезоне – уже 8-е. Под руководством Де Дзерби «нероверди» постепенно превращаются из середняка в команду, которая реально претендует на место в еврокубках. Стоит также отдать должное руководству клуба – оно умеет находить толковых тренеров. Но ключевой элемент во всем этом механизме – команда. Без слаженного коллектива ни у одного тренера не получится добиться успеха.

Ключевые игроки «Сассуоло»

Франческо КАПУТО

Современный «Сассуоло» сложно представить без Капуто, хотя футболист проводит только второй сезон в этом клубе. Летом 2019 года «нероверди» купили у «Эмполи» форварда за 7 млн евро. «Черно-зеленых» не смутил возраст нападающего (на тот момент ему было 32 года). Капуто сразу начал доказывать, что он еще на многое способен. После первого сезона в составе «Сассуоло» итальянец стал лучшим бомбардиром своей команды, забив 21 гол. В нынешнем сезоне футболист пока тоже выступает на высоком уровне. На счету нападающего 5 матчей в Серии А, 5 голов и 3 результативные передачи.



Diretta

Доменико БЕРАРДИ

Берарди является воспитанником «Сассуоло». Всю карьеру футболист проводит в родном клубе. В сентябре 2013 года вингер перешел в «Ювентус» за 4,5 млн евро. Однако итальянец не сыграл ни одного матча за первую команду «бьянконери». «Черно-зеленые» сначала арендовали своего воспитанника у «Старой синьоры», а в июле 2015 года выкупили его за 10 млн евро. Берарди всегда приносил пользу своему клубу. Трижды он забивал более 10-ти голов за 1 сезон и 3 раза становился лучшим бомбардиром своей команды. Сейчас 26-летний вингер является главной ударной силой «нероверди» вместе с Капуто.



ESPN

Филип ДЖУРИЧИЧ

Сербский атакующий полузащитник проводит свой третий сезон в «Сассуоло». В июле 2018 года футболист перешел к «нероверди» из «Сампдории» на правах свободного агента. В принципе, Джуричич всегда был полезным игроком для «черно-зеленых», но в текущем сезоне он особенно хорош. Серб получает гораздо больше игрового времени, чем в предыдущих кампаниях, и регулярно отмечается результативными действиями. Сейчас на счету 28-летнего хавбека 3 гола и 1 ассист в пяти матчах Серии А.



Calciomercato

Франческо МАНЬЯНЕЛЛИ

Капитан «Сассуоло» – эталон преданности одному клубу. Маньянелли перешел к «нероверди» из Санджованнезе» в июле 2005 года за 120 тыс. евро. С тех пор он выступает только в черно-зеленой форме. За 15 лет полузащитник прошел вместе с клубом путь из Серии С до элитного дивизиона. Наличие такого игрока очень важно для команды. В текущем сезоне 35-летний опорник пока не играл из-за травмы, но Маньянелли скоро обязательно вернется на поле. Вместе с Де Дзерби капитан поведет свою команду к новым достижениям.