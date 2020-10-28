Ференцварош – Динамо. Букмекеры назвали фаворита

Киевляне едут в Венгрию за победой

  • 28.10.2020 10:20
  • 10189 просмотров
  • 2 комментария
Ференцварош – Динамо. Букмекеры назвали фаворита
© ФК Динамо Киев

В среду, 28 октября, киевское «Динамо» сыграет матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша».
 
Букмекеры больше верят в победу украинского клуба, но разница незначительная. На выигрыш украинцев можно поставить с коэффициентом 2.31, на ничью - 3.35, поражение оценено в 3.3.

Ференцварош – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.85. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.14, ТМ2.5 – 1.76.

Напомним, матч «Динамо» – «Ференцварош» начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 28.10.2020 11:21
    0
    Динамо удачной охоты!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.10.2020 11:17
    +2
    Если не венгров то кого?
    Барсу с юве?
    Конечно надо чпокать и два раза
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.10.2020 11:17
    +2
    Если не венгров то кого?
    Барсу с юве?
    Конечно надо чпокать и два раза
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 28.10.2020 11:21
    0
    Динамо удачной охоты!
    Ссылка
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