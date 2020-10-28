Ференцварош – Динамо. Букмекеры назвали фаворита

В среду, 28 октября, киевское «Динамо» сыграет матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша».



Букмекеры больше верят в победу украинского клуба, но разница незначительная. На выигрыш украинцев можно поставить с коэффициентом 2.31, на ничью - 3.35, поражение оценено в 3.3.

Ференцварош – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.85. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.14, ТМ2.5 – 1.76.

Напомним, матч «Динамо» – «Ференцварош» начнется в 22:00 по Киеву.