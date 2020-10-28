Маркус ТЮРАМ: «Надо извлечь урок из матча с Реалом»

Автор дубля в ворота «сливочных» – об упущенной победе

  • 28.10.2020 09:37
  • 413 просмотров
  • 1 комментарий
Маркус ТЮРАМ: «Надо извлечь урок из матча с Реалом»
© УЕФА. Маркус Тюрам

23-летний французский форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Реал» - одна из лучших команд в мире, и мы должны были понимать, что они всеми силами попытаются спастись. Надо извлечь из этого урок.

«Конечно, здорово, что забил два первых мяча в Лиге чемпионов «Реалу», но лучше бы мы взяли сегодня три очка», - сказал Тюрам.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 28.10.2020 10:03
    0
    Похоже, урок с Интером они тоже не усвоили. Нельзя пропускать на последних минутах.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 28.10.2020 10:03
    0
    Похоже, урок с Интером они тоже не усвоили. Нельзя пропускать на последних минутах.
    Ссылка
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