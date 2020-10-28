Маркус ТЮРАМ: «Надо извлечь урок из матча с Реалом»

23-летний французский форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Реал» - одна из лучших команд в мире, и мы должны были понимать, что они всеми силами попытаются спастись. Надо извлечь из этого урок.
«Конечно, здорово, что забил два первых мяча в Лиге чемпионов «Реалу», но лучше бы мы взяли сегодня три очка», - сказал Тюрам.
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Источник — УЕФА
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