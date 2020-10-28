КАЗЕМИРО: «Реал сражался вплоть до финального свистка»

Хавбек «сливочных» – о волевой ничьей с «Боруссией» из Менхенгладбаха

  • 28.10.2020 09:19
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КАЗЕМИРО: «Реал сражался вплоть до финального свистка»
© Goal.com. Каземиро

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал ничью с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы сражались вплоть до финального свистка. В Лиге чемпионов всегда приходится проходить через такие трудные матчи. Сейчас у нас не лучшее положение в группе, но нужно цепляться за очки при каждой возможности - в конечном счете все они суммируются.

Наши соперники два раза вошли в нашу штрафную и дважды забили - это футбол. Но мы - «Реал». Мы всегда стараемся победить, каким бы не был матч», - сказал Каземиро.

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Источник — УЕФА

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