КАЗЕМИРО: «Реал сражался вплоть до финального свистка»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал ничью с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы сражались вплоть до финального свистка. В Лиге чемпионов всегда приходится проходить через такие трудные матчи. Сейчас у нас не лучшее положение в группе, но нужно цепляться за очки при каждой возможности - в конечном счете все они суммируются.

Наши соперники два раза вошли в нашу штрафную и дважды забили - это футбол. Но мы - «Реал». Мы всегда стараемся победить, каким бы не был матч», - сказал Каземиро.