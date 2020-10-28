Валерий БОНДАРЬ: «Очень важная ничья! Спасибо, команда!»

Игрок «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от ничьей с «Интером» (0:0) во втором туре Лиги чемпионов.
«Очень важная ничья! Спасибо, команда! Спасибо всем за поддержку», - написал Бондарь в Instagram.
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Источник — Instagram
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