ТЕТЕ: «Очень важный результат»

Хавбек «Шахтера» доволен ничьей с «Интером»

  • 28.10.2020 08:45
  • 1233 просмотра
  • 6 комментариев
ТЕТЕ: «Очень важный результат»
© ФК Шахтер. Тете

Хавбек «Шахтера» Тете поделился эмоциями от ничьей с «Интером» (0:0) во втором туре Лиги чемпионов. 

«Слава богу! Очень важный результат», - написал Тете в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graças a Deus Resultado muito importante 🌪🙏🏾

Публикация от Tetê 🌪 (@furacaotete)

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 10:02
    0
    Потому что не пропустили первыми от Реала и от Интера.
    Будет ли так с немцами?
    Ведь они вели в двух матчах, и гранды спасались на свистке!
    Интер на 90, а Реал на 90+...
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 28.10.2020 09:46
    0
    Да, Тете, по ходу, долго в Шахте не задержится. А вот Тайсона, который просто отбывал на поле номер, отдавая почти все свои передачи противнику, надо срочно гнать из команды!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.10.2020 09:23
    +1
    если бы решился пробить в конце после ошибки то к нам бы вообще все боялись ехать играть
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 09:09
    +2
    mayakovskiy2, 28.10.2020 08:57
    Вчера слабо сыграл. Видно что после Реала подумал что и тут сможет всех возить. Но с итальянцами не прокатило. Плюс у Тете бы единственный полумомент Шахты, когда вместо того чтобы бить на силу с вратарской он решил отдавать пас на Соломона
    Марлоса
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 08:57
    +3
    Вчера слабо сыграл. Видно что после Реала подумал что и тут сможет всех возить. Но с итальянцами не прокатило. Плюс у Тете бы единственный полумомент Шахты, когда вместо того чтобы бить на силу с вратарской он решил отдавать пас на Соломона
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 28.10.2020 08:55
    0
    Тете мега игрок . Красавелло
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 08:57
    +3
    Вчера слабо сыграл. Видно что после Реала подумал что и тут сможет всех возить. Но с итальянцами не прокатило. Плюс у Тете бы единственный полумомент Шахты, когда вместо того чтобы бить на силу с вратарской он решил отдавать пас на Соломона
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 09:09
    +2
    mayakovskiy2, 28.10.2020 08:57
    Вчера слабо сыграл. Видно что после Реала подумал что и тут сможет всех возить. Но с итальянцами не прокатило. Плюс у Тете бы единственный полумомент Шахты, когда вместо того чтобы бить на силу с вратарской он решил отдавать пас на Соломона
    Марлоса
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.10.2020 09:23
    +1
    если бы решился пробить в конце после ошибки то к нам бы вообще все боялись ехать играть
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 10:02
    0
    Потому что не пропустили первыми от Реала и от Интера.
    Будет ли так с немцами?
    Ведь они вели в двух матчах, и гранды спасались на свистке!
    Интер на 90, а Реал на 90+...
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 28.10.2020 09:46
    0
    Да, Тете, по ходу, долго в Шахте не задержится. А вот Тайсона, который просто отбывал на поле номер, отдавая почти все свои передачи противнику, надо срочно гнать из команды!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 28.10.2020 08:55
    0
    Тете мега игрок . Красавелло
    Ссылка
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