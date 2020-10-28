ТЕТЕ: «Очень важный результат»

Хавбек «Шахтера» Тете поделился эмоциями от ничьей с «Интером» (0:0) во втором туре Лиги чемпионов.
«Слава богу! Очень важный результат», - написал Тете в Instagram.
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Источник — Sport.ua
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