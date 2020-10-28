Сергей МОРОЗОВ: «Нужно отдать должное игрокам Шахтера, вытерпели»

Известный футбольный эксперт Сергей Морозов высказался о ничьей «Шахтера» с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

«Браво, «Шахтер». Браво, тренерский штаб. Вторая игра проведена на уровне.

Этот матч был несколько иным в сравнении с поединком против «Реала». Сегодня было сложнее. Никакой недооценки уже не может быть.

Сегодня все сражались на максимуме. Нужно отдать должное игрокам, они вытерпели. А тренерский штаб правильно построил игру», – сказал Сергей Морозов.