Алексей БЕЛИК: «Мы увидели, что Шахтер может терпеть»

Бывший игрок «Шахтера» Алексей Белик высказался о ничьей «горняков» с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

«Браво, «Шахтер». Команда сыграла очень организованно. Мы увидели, что они могут терпеть.

Да, у «Интера» были моменты. Однако «Шахтер» полностью заслужил этот балл.

Всех с заработанным очком, которое даст нам возможность побороться за выход», – сказал Белик.