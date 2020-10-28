Алексей БЕЛИК: «Мы увидели, что Шахтер может терпеть»

Бывший игрок «Шахтера» Алексей Белик высказался о ничьей «горняков» с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
«Браво, «Шахтер». Команда сыграла очень организованно. Мы увидели, что они могут терпеть.
Да, у «Интера» были моменты. Однако «Шахтер» полностью заслужил этот балл.
Всех с заработанным очком, которое даст нам возможность побороться за выход», – сказал Белик.
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Источник — Футбол 1/2/3
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