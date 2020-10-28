Анатолий ТРУБИН: «Так держать, команда!»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился эмоциями от ничьей с «Интером» (0:0) во втором туре Лиги чемпионов.
«Отличный матч сегодня. Тяжелая игра и много проделанной работы. Так держать, команда! Двигаемся дальше», - написал Трубин.
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