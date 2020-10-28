Анатолий ТРУБИН: «Так держать, команда!»

Украинский вратарь доволен ничьей с «Интером»

  • 28.10.2020 07:01
  • 1162 просмотра
  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Так держать, команда!»
© twitter.com/fcshakhtar

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился эмоциями от ничьей с «Интером» (0:0) во втором туре Лиги чемпионов.

«Отличный матч сегодня. Тяжелая игра и много проделанной работы. Так держать, команда! Двигаемся дальше», - написал Трубин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    UArylit
      UArylit, 28.10.2020 07:22
    +2
    Молоток один из лучших. Ляпов бы пропустил бы пару штук точно.
    Ссылка
    UArylit
      UArylit, 28.10.2020 07:22
    +2
    Молоток один из лучших. Ляпов бы пропустил бы пару штук точно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности