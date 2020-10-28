Таблица коэффициентов УЕФА. Благодаря Шахтеру есть отрыв от Шотландии

Донецкий клуб добыл ничью в непростом противостоянии против «Интера»

  • 28.10.2020 08:00
  • 92 просмотра
  • 0 комментариев
Таблица коэффициентов УЕФА. Благодаря Шахтеру есть отрыв от Шотландии
© УЕФА

Во вторник, 27 октября, состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов, и Sport.ua обновляет таблицу коэффициентов УЕФА.

Ничья «Шахтера» против «Интера» (1:1) принесла Украине 0.200 балла (1 набранное очко делится на 5 стартовавших команд). В текущей еврокампании украинские клубы набрали 3.400 балла, и это 12-й показатель в сезоне.

Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА осталась на 11-м месте. Отрыв от идущей следом Шотландии увеличился до 0.325 балла.

Находящаяся на 10-м месте Австрия не смогла набрать очки во вторник, так как «РБ Зальцбург» потерпел поражение от «Атлетико» (2:3). Отставание Украины от Австрии сократилось до 2.125 балла.

В среду, 28 октября, киевское «Динамо» на выезде проведет матч 2-го тура ЛЧ против венгерского «Фенербахче», которым руководит украинец Сергей Ребров. А в четверг, 29 октября, луганская «Заря» будет принимать португальскую «Брагу» в рамках 2-го тура Лиги Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Николай Степанюк, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности