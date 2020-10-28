Таблица коэффициентов УЕФА. Благодаря Шахтеру есть отрыв от Шотландии

Во вторник, 27 октября, состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов, и Sport.ua обновляет таблицу коэффициентов УЕФА.

Ничья «Шахтера» против «Интера» (1:1) принесла Украине 0.200 балла (1 набранное очко делится на 5 стартовавших команд). В текущей еврокампании украинские клубы набрали 3.400 балла, и это 12-й показатель в сезоне.

Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА осталась на 11-м месте. Отрыв от идущей следом Шотландии увеличился до 0.325 балла.

Находящаяся на 10-м месте Австрия не смогла набрать очки во вторник, так как «РБ Зальцбург» потерпел поражение от «Атлетико» (2:3). Отставание Украины от Австрии сократилось до 2.125 балла.

В среду, 28 октября, киевское «Динамо» на выезде проведет матч 2-го тура ЛЧ против венгерского «Фенербахче», которым руководит украинец Сергей Ребров. А в четверг, 29 октября, луганская «Заря» будет принимать португальскую «Брагу» в рамках 2-го тура Лиги Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies