Квалификация женского Евро-2022. Пять сборных уже решили задачу

Женская сборная Украины, обыграв на выезде Грецию (4:0), продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2022.

Для выполнения задачи Украине надо выиграть у Черногории дома (1 декабря), а также надеяться, что Ирландия не возьмет три очка в матче против досрочного победителя группы, Германии. При выполнении этих условий подопечные Натальи Зинченко выйдут в раунд плей-офф. За счет лучших личных встреч (1:0 дома, 2:3 в гостях) Украину устроит даже вариант с ничьей, если Ирландия проиграет дома Германии.

В финальной части, которая пройдет в июле 2022 года в Англии, сыграют хозяева турнира, победители девяти отборочных групп и три лучших сборные, занявшие вторые места. Кроме того, 6 вторых команд, которые не попадут в число счастливчиков, поборются в раунде плей-офф за три оставшихся путевки.

Пять сборных уже решили свою задачу: Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция.

Квалификация женского Евро-2022

Матчи 27 октября

Грузия – Израиль – 1:2

Молдова – Польша – 0:3

Россия – Турция – 4:2

Греция – Украина – 0:4

– 0:4 Румыния – Швейцария – 0:2

Беларусь – Северная Ирландия – 0:1

Чехия – Азербайджан – 3:0

Финляндия – Шотландия – 1:0

Италия – Дания – 1:3

Уэльс – Норвегия – 0:1

Литва – Бельгия – 0:9

Словакия – Латвия – 2:0

Швеция – Исландия – 2:0

Косово – Нидерланды – 0:6

Португалия – Кипр – 1:0

Австрия – Франция – 0:0

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