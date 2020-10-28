Квалификация женского Евро-2022. Пять сборных уже решили задачу

Женская сборная Украины, обыграв на выезде Грецию (4:0), продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2022.
Для выполнения задачи Украине надо выиграть у Черногории дома (1 декабря), а также надеяться, что Ирландия не возьмет три очка в матче против досрочного победителя группы, Германии. При выполнении этих условий подопечные Натальи Зинченко выйдут в раунд плей-офф. За счет лучших личных встреч (1:0 дома, 2:3 в гостях) Украину устроит даже вариант с ничьей, если Ирландия проиграет дома Германии.
В финальной части, которая пройдет в июле 2022 года в Англии, сыграют хозяева турнира, победители девяти отборочных групп и три лучших сборные, занявшие вторые места. Кроме того, 6 вторых команд, которые не попадут в число счастливчиков, поборются в раунде плей-офф за три оставшихся путевки.
Пять сборных уже решили свою задачу: Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция.
Квалификация женского Евро-2022
Матчи 27 октября
- Грузия – Израиль – 1:2
- Молдова – Польша – 0:3
- Россия – Турция – 4:2
- Греция – Украина – 0:4
- Румыния – Швейцария – 0:2
- Беларусь – Северная Ирландия – 0:1
- Чехия – Азербайджан – 3:0
- Финляндия – Шотландия – 1:0
- Италия – Дания – 1:3
- Уэльс – Норвегия – 0:1
- Литва – Бельгия – 0:9
- Словакия – Латвия – 2:0
- Швеция – Исландия – 2:0
- Косово – Нидерланды – 0:6
- Португалия – Кипр – 1:0
- Австрия – Франция – 0:0
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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