Квалификация женского Евро-2022. Пять сборных уже решили задачу

Обыграв Грецию, Украина продолжает борьбу за выход в финальную часть

  • 28.10.2020 06:59
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Квалификация женского Евро-2022. Пять сборных уже решили задачу
© УАФ. Наталья Зинченко

Женская сборная Украины, обыграв на выезде Грецию (4:0), продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2022.

Для выполнения задачи Украине надо выиграть у Черногории дома (1 декабря), а также надеяться, что Ирландия не возьмет три очка в матче против досрочного победителя группы, Германии. При выполнении этих условий подопечные Натальи Зинченко выйдут в раунд плей-офф. За счет лучших личных встреч (1:0 дома, 2:3 в гостях) Украину устроит даже вариант с ничьей, если Ирландия проиграет дома Германии.

В финальной части, которая пройдет в июле 2022 года в Англии, сыграют хозяева турнира, победители девяти отборочных групп и три лучших сборные, занявшие вторые места. Кроме того, 6 вторых команд, которые не попадут в число счастливчиков, поборются в раунде плей-офф за три оставшихся путевки.

Пять сборных уже решили свою задачу: Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция.

Квалификация женского Евро-2022

Матчи 27 октября

  • Грузия – Израиль – 1:2
  • Молдова – Польша – 0:3
  • Россия – Турция – 4:2
  • Греция – Украина – 0:4
  • Румыния – Швейцария – 0:2
  • Беларусь – Северная Ирландия – 0:1
  • Чехия – Азербайджан – 3:0
  • Финляндия – Шотландия – 1:0
  • Италия – Дания – 1:3
  • Уэльс – Норвегия – 0:1
  • Литва – Бельгия – 0:9
  • Словакия – Латвия – 2:0
  • Швеция – Исландия – 2:0
  • Косово – Нидерланды – 0:6
  • Португалия – Кипр – 1:0
  • Австрия – Франция – 0:0

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Орлов Михаил
      Орлов Михаил, 28.10.2020 07:28
    0
    УЧерногории 1:26, а у Германии 37:0.... Как можно нашим не выиграть дома у первых, а немкам проиграть?
    Ссылка
    Орлов Михаил
      Орлов Михаил, 28.10.2020 07:28
    0
    УЧерногории 1:26, а у Германии 37:0.... Как можно нашим не выиграть дома у первых, а немкам проиграть?
    Ссылка
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