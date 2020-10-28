Давид ХОЧОЛАВА: «Хотели прошлую игру забыть и взять реванш»

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава прокомментировал матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (0:0):
«Задача стояла – не пропустить, в первую очередь. Хотели прошлую игру забыть и взять реванш. Все хотели выиграть. Но результат 0:0 на сегодня нас удовлетворяет, потому что мы держимся на первом месте в группе.
Конечно, это не наш стиль. Но, учитывая, как футболисты Интера передвигаются, нам приходилось садиться впятером в линию. Тактически это было оправдано, так как когда мы играли по-другому, результат был иной. Так что, тактика Мистера сегодня сработала хорошо».
Четыре очка, первое место - полет нормальный 👌— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 27, 2020
🗣️ Защитник @FCShakhtar Давид Хочолава о задачах на матч с "Интером" #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ZtvJZSUYaf
⚒ Давид Хочолава о том, как непривычная для @FCShakhtar тактика принесла плоды 👍#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/18aleuGNgM— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 27, 2020
Источник — УЕФА
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