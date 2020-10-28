Статистика матча Шахтер – Интер. Гости чаще пробивали и владели мячом

Обнародована статистика матча 2-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Интером» (0:0).
Хозяева поля реже пробивали по воротам (4–11) и в створ (1–4). Также итальянская команда чаще владела мячом (57%).
Статистика матча 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер» (данные FlashScore)
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Источник — Sport.ua
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