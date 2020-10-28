Марко РОЗЕ: «Шахтер забил Реалу третий мяч, а Боруссия не смогла»

Главный тренер «Боруссии» М прокомментировал ничью против «Реала»

  • 28.10.2020 03:55
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Марко РОЗЕ: «Шахтер забил Реалу третий мяч, а Боруссия не смогла»
© УЕФА. Марко Розе

Главный тренер «Боруссии» М Марко Розе прокомментировал ничью своей команды в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:2):

«Мои поздравления команде. Мы здорово сыграли. Могли убить интригу, «Шахтер» забил третий мяч, а мы не смогли. Тем не менее, я горжусь тем, как мы сыграли сегодня. Я не могу винить игроков за исход этого матча.

Чувства не из лучших, когда пропускаешь два гола в концовке и теряешь очки. Мы должны были лучше защищаться до самого конца, но порой требуется немного удачи. Сегодня нам ее не хватило».

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Источник — УЕФА

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