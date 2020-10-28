Трубин получил самую высокую оценку от WhoScored за матч против Интера

Известный веб-портал WhoScored обнародовал оценки за поединок 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер» (0:0).
Лучшим игроком матча стал голкипер хозяев поля Анатолий Трубин (оценка 7.5), который не раз выручал донецкую команду.
Оценки WhoScored за матч «Шахтер» – «Интер» – 0:0:
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Источник — WhoScored.com
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