Манор СОЛОМОН: «Игроку атаки очень сложно все время возвращаться назад»

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о своей игре против футболистов итальянского «Интера» в матче 2-го тура Лиги чемпионов (0:0):
«Мне как атакующему игроку, который любит забивать голы и отдавать голевые передачи, было очень сложно все время возвращаться назад.
Но иногда нужно делать это, ты вынужден быть защитником. Нам следовало работать сообща и приложить максимум усилий».
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Источник — УЕФА
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