Манор СОЛОМОН: «Игроку атаки очень сложно все время возвращаться назад»

Полузащитник «Шахтера» рассказал об игре ЛЧ против итальянского «Интера»

  • 28.10.2020 01:59
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Манор СОЛОМОН: «Игроку атаки очень сложно все время возвращаться назад»
© УЕФА. Манор Соломон (справа)

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о своей игре против футболистов итальянского «Интера» в матче 2-го тура Лиги чемпионов (0:0):

«Мне как атакующему игроку, который любит забивать голы и отдавать голевые передачи, было очень сложно все время возвращаться назад.

Но иногда нужно делать это, ты вынужден быть защитником. Нам следовало работать сообща и приложить максимум усилий».

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Источник — УЕФА

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