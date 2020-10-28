Манор СОЛОМОН: «Игроку атаки очень сложно все время возвращаться назад»

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о своей игре против футболистов итальянского «Интера» в матче 2-го тура Лиги чемпионов (0:0):

«Мне как атакующему игроку, который любит забивать голы и отдавать голевые передачи, было очень сложно все время возвращаться назад.

Но иногда нужно делать это, ты вынужден быть защитником. Нам следовало работать сообща и приложить максимум усилий».