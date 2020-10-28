ХОЧОЛАВА: «Я верил, что мы сможем заработать четыре очка в двух играх»

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава прокомментировал турнирное положение после матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (0:0):
«Честно говоря, я верил, что мы сможем заработать четыре очка в двух играх. Даже больше.
Я всегда верю в нас. Если вы не верите, нет причин играть в Лиге чемпионов».
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Источник — УЕФА
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