ХОЧОЛАВА: «Я верил, что мы сможем заработать четыре очка в двух играх»

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава прокомментировал турнирное положение после матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (0:0):

«Честно говоря, я верил, что мы сможем заработать четыре очка в двух играх. Даже больше.

Я всегда верю в нас. Если вы не верите, нет причин играть в Лиге чемпионов».