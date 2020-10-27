Оценки матча Шахтер – Интер. Лучшим игроком стал голкипер Трубин

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 2-го тура Лиги чемпионов

  • 27.10.2020 23:23
  • 2219 просмотров
  • 9 комментариев
Оценки матча Шахтер – Интер. Лучшим игроком стал голкипер Трубин
© УЕФА. Анатолий Трубин

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер» (0:0).

Лучшим игроком матча стал голкипер хозяев поля Анатолий Трубин (оценка 7.0), который не раз выручал донецкую команду.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Интер» – 0:0:

  

Замены «Шахтера»: Тайсон – 5,0; Николай Матвиенко – 6,0; Алан Патрик – б/о.

Замены «Интера»: Иван Перишич – 5,0; Кристиан Эриксен – б/о; Маттео Дармиан – б/о; Андреа Пинамонти – б/о.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    adidas777
      adidas777, 28.10.2020 00:32
    +1
    Palych1, 28.10.2020 00:00
    Додо сегодня молодчина. Как-то 6 баллов маловато
    Додо однозначно и с большим отрывом лучшим был сегодня у Шахтёра.
    А это бред сивой кобылы, а не оценки!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 28.10.2020 00:31
    0
    Кто это оценивал?
    Если Трубин лучший, то кто сегодня худший???
    "Лучший" игрок матча, отдал хотя бы одну точную передачу???
    Хотя бы раз не ошибся и не запоздал на выходе из ворот?
    Перед собой отбивал на расстрел своих пустых ворот!!!
    Ну если второй Хочолава, то можно в принципе не обсуждать эту тему!
    Это даже не смешно!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 28.10.2020 00:23
    +2
    ой беда... хочолава)))
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 28.10.2020 00:00
    +6
    Додо сегодня молодчина. Как-то 6 баллов маловато
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:59
    +3
    Додо и Трубин лучшие.
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    winner2012
      winner2012, 27.10.2020 23:58
    +6
    Что головой ударились? Хочолаве 7,0 )))
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 27.10.2020 23:56
    +1
    Ну вообще по оценкам віходит что на пару с Хочолавой.
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 27.10.2020 23:50
    +7
    И Брндарь сегодня был получше Хочолавы
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 27.10.2020 23:46
    0
    Как всегда оценки " Объективные"...Но Трубин лучший среди обоих команд сегодня...
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 27.10.2020 23:50
    +7
    И Брндарь сегодня был получше Хочолавы
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 28.10.2020 00:00
    +6
    Додо сегодня молодчина. Как-то 6 баллов маловато
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 27.10.2020 23:58
    +6
    Что головой ударились? Хочолаве 7,0 )))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:59
    +3
    Додо и Трубин лучшие.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 28.10.2020 00:23
    +2
    ой беда... хочолава)))
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 28.10.2020 00:32
    +1
    Palych1, 28.10.2020 00:00
    Додо сегодня молодчина. Как-то 6 баллов маловато
    Додо однозначно и с большим отрывом лучшим был сегодня у Шахтёра.
    А это бред сивой кобылы, а не оценки!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 27.10.2020 23:56
    +1
    Ну вообще по оценкам віходит что на пару с Хочолавой.
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 28.10.2020 00:31
    0
    Кто это оценивал?
    Если Трубин лучший, то кто сегодня худший???
    "Лучший" игрок матча, отдал хотя бы одну точную передачу???
    Хотя бы раз не ошибся и не запоздал на выходе из ворот?
    Перед собой отбивал на расстрел своих пустых ворот!!!
    Ну если второй Хочолава, то можно в принципе не обсуждать эту тему!
    Это даже не смешно!
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 27.10.2020 23:46
    0
    Как всегда оценки " Объективные"...Но Трубин лучший среди обоих команд сегодня...
    Ссылка
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