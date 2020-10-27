Оценки матча Шахтер – Интер. Лучшим игроком стал голкипер Трубин

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер» (0:0).

Лучшим игроком матча стал голкипер хозяев поля Анатолий Трубин (оценка 7.0), который не раз выручал донецкую команду.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Интер» – 0:0:

Замены «Шахтера»: Тайсон – 5,0; Николай Матвиенко – 6,0; Алан Патрик – б/о.

Замены «Интера»: Иван Перишич – 5,0; Кристиан Эриксен – б/о; Маттео Дармиан – б/о; Андреа Пинамонти – б/о.