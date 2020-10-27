Сергей РЕБРОВ: «Уважаю Луческу. Приятно, что Динамо снова играет в ЛЧ»

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров дал пресс-конференцию за день до матча 2-го тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

– Чувствуете ли вы разницу в отношении ваших подопечных к играм против разных соперников в группе Лиги чемпионов?

– Перед матчем с «Барселоной» журналисты спрашивали меня, нужно ли нам адаптироваться к тактике испанцев или же соперникам придется подстраиваться под нас. Тогда я ответил, что «Ференцварош »не выступал в Лиге чемпионов 25 лет, поэтому мы должны быть готовы менять свою игру в соответствии с оппонентами.

В среду мы также встретимся с очень сильным соперником. Но так как мы играем дома, будем стараться демонстрировать собственную игру, которая позволит нам доминировать на поле и побеждать.

– Усложнит ли задачу «Динамо» отсутствие Бущана и Миколенко из-за выявленного COVID-19?

– Не знаю, насколько это проблема для киевского «Динамо», но, считаю, у нашего оппонента есть как минимум два равноценных игрока на каждую позицию. Наша команда также столкнулась с такой проблемой – Мирто Узуни, который является очень важным футболистом для нас, инфицирован и не сможет играть. Мы должны приспосабливаться к нынешним условиям, если хотим продолжать играть в футбол.

– Какие эмоции вы испытываете перед встречей со своим бывшим клубом?

– Конечно, я ощущаю определенные эмоции. Но в профессиональном плане они не влияют на мою работу. Мне нравится готовиться к серьезным командам, таким как киевское «Динамо». Кроме того, мне очень приятно, что Динамо вновь выступает в групповом раунде Лиги чемпионов.

– Какие у вас ожидания от тренерской дуэли с Мирчей Луческу?

– Я очень уважаю Мирчу Луческу, это тренер топ-уровня, легенда в Румынии. Думаю, все заметили изменения, которые Луческу привнес в «Динамо». Я вижу больше дисциплинированности, больше понимания игры. Конечно же, нас ожидает сложный матч. Но я готовлю команду не к встрече персонально с Луческу, а к встрече с киевским «Динамо». Мы должны быть готовы к любым ситуациям на поле, ведь, как я уже сказал, это очень мудрый тренер.

– Многие считают, что в нашей группе у «Ференцвароша» наибольшие шансы набрать очки именно в матчах с «Динамо». Каковы ваши ожидания от завтрашнего поединка?

– Мои ожидания такие же, какими они были перед матчем с «Барселоной». Мы вернулись в Лигу чемпионов спустя 25 лет и хотим показать конкурентную игру. Конечно, мы хотим побеждать, но я концентрируюсь не на очках, а на том, чтобы показать максимум в каждом элементе игры. Лига чемпионов – турнир высочайшего уровня. Завтра мы играем дома, поэтому я требую от своих игроков максимальной концентрации и мотивации.

– Команда сейчас выступает в плотном графике. Вы по-прежнему сосредоточены только на ближайшем матче?

– Уверен, что игроки сконцентрированы на «Динамо», но в моей голове сейчас не только завтрашний матч, но и следующие три. Мы стараемся найти правильный баланс игроков в матчах Лиги чемпионов и чемпионата. Если будем играть разными составами, то у нас не будет шансов. Поэтому важно поддерживать баланс для всех поединков в этот сложный период.