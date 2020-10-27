Сергей РЕБРОВ: «Уважаю Луческу. Приятно, что Динамо снова играет в ЛЧ»

Украинский тренер «Ференцвароша» готовит команду к игре против киевлян

  • 27.10.2020 22:49
  • 1383 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Уважаю Луческу. Приятно, что Динамо снова играет в ЛЧ»
© Ференцварош. Сергей Ребров

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров дал пресс-конференцию за день до матча 2-го тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

– Чувствуете ли вы разницу в отношении ваших подопечных к играм против разных соперников в группе Лиги чемпионов?

– Перед матчем с «Барселоной» журналисты спрашивали меня, нужно ли нам адаптироваться к тактике испанцев или же соперникам придется подстраиваться под нас. Тогда я ответил, что «Ференцварош »не выступал в Лиге чемпионов 25 лет, поэтому мы должны быть готовы менять свою игру в соответствии с оппонентами.

В среду мы также встретимся с очень сильным соперником. Но так как мы играем дома, будем стараться демонстрировать собственную игру, которая позволит нам доминировать на поле и побеждать.

– Усложнит ли задачу «Динамо» отсутствие Бущана и Миколенко из-за выявленного COVID-19?

– Не знаю, насколько это проблема для киевского «Динамо», но, считаю, у нашего оппонента есть как минимум два равноценных игрока на каждую позицию. Наша команда также столкнулась с такой проблемой – Мирто Узуни, который является очень важным футболистом для нас, инфицирован и не сможет играть. Мы должны приспосабливаться к нынешним условиям, если хотим продолжать играть в футбол. 

– Какие эмоции вы испытываете перед встречей со своим бывшим клубом?

– Конечно, я ощущаю определенные эмоции. Но в профессиональном плане они не влияют на мою работу. Мне нравится готовиться к серьезным командам, таким как киевское «Динамо». Кроме того, мне очень приятно, что Динамо вновь выступает в групповом раунде Лиги чемпионов. 

– Какие у вас ожидания от тренерской дуэли с Мирчей Луческу?

– Я очень уважаю Мирчу Луческу, это тренер топ-уровня, легенда в Румынии. Думаю, все заметили изменения, которые Луческу привнес в «Динамо». Я вижу больше дисциплинированности, больше понимания игры. Конечно же, нас ожидает сложный матч. Но я готовлю команду не к встрече персонально с Луческу, а к встрече с киевским «Динамо». Мы должны быть готовы к любым ситуациям на поле, ведь, как я уже сказал, это очень мудрый тренер.

– Многие считают, что в нашей группе у «Ференцвароша» наибольшие шансы набрать очки именно в матчах с «Динамо». Каковы ваши ожидания от завтрашнего поединка?

– Мои ожидания такие же, какими они были перед матчем с «Барселоной». Мы вернулись в Лигу чемпионов спустя 25 лет и хотим показать конкурентную игру. Конечно, мы хотим побеждать, но я концентрируюсь не на очках, а на том, чтобы показать максимум в каждом элементе игры. Лига чемпионов – турнир высочайшего уровня. Завтра мы играем дома, поэтому я требую от своих игроков максимальной концентрации и мотивации. 

– Команда сейчас выступает в плотном графике. Вы по-прежнему сосредоточены только на ближайшем матче?

– Уверен, что игроки сконцентрированы на «Динамо», но в моей голове сейчас не только завтрашний матч, но и следующие три. Мы стараемся найти правильный баланс игроков в матчах Лиги чемпионов и чемпионата. Если будем играть разными составами, то у нас не будет шансов. Поэтому важно поддерживать баланс для всех поединков в этот сложный период.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности