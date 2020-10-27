Стало известно, кто будет исполнять обязанности Бартомеу

Временным президентом «Барселоны» после отставки Жозепа Бартомеу станет Карлес Тускетс.
Он будет руководить клубом до новых выборов, которые должны состояться в ближайшие 40-90 дней.
По всей видимости, в январе каталонский клуб получит новое руководство.
Отметим, что Тускетс уже в 27 лет возглавил казначейство клуба.
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Источник — Twitter
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