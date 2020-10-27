Стали известны судейские назначения 8-го тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 8-го тура чемпионата.
8-й тур
Пятница, 30 октября
19.00. «Шахтер» - «Мариуполь». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Новохатний Владимир
Суббота, 31 октября
14.00. «Колос» - «Олимпик». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр - Козыряцкий Максим
17.00. «Александрия» - «Десна». Александрия. КСК «Ника». Арбитр - Козик Ярослав
19.30. «Днепр-1» - «Динамо». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Кривушкин Дмитрий
Воскресенье, 1 ноября
14.00. «Минай» - «Рух». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр - Монзуль Катерина
17.00. «Львов» - «Ворскла». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Пасхал Игорь
19.30. «Ингулец» - «Заря». Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Арбитр - Коваленко Андрей
Источник — Украинская ассоциация футбола
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