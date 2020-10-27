Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Хотим показать, что не боимся Ференцварош»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский рассказал о подготовке команды к матчу второго тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (28 октября):

«Посмотрели и разобрали эту команду. Надеемся, что сможем показать свою лучшую игру, которая принесет победу и 3 очкам. Это важнее всего.

Противостояние будет принципиальным, поскольку соперника тренирует бывший наставник «Динамо» Сергей Ребров. У меня будет двойная мотивация.

Но личные амбиции меня не интересуют, только командные. Будем стараться делать все для победы нашей команды. От матча ожидаю одну из лучших наших игр. Надеемся на положительный результат, будем играть только на победу.

Мы играем для болельщиков. Большой плюс, что сыграем с ними. Хотим показать, что не боимся ни «Ференцварош», ни их болельщиков».