В среду, 28 октября, состоится поединок 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» примет «Барселону».

Матч пройдет в Турине на арене «Альянц Стэдиум». Данни Маккели из Нидерландов даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок «Ювентус» – «Барселону» покажут «Футбол 3» и MEGOGO на поп-ап канале Volia Football HD 1.