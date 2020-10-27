В среду, 28 октября, состоится поединок 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» примет «Барселону».
Матч пройдет в Турине на арене «Альянц Стэдиум». Данни Маккели из Нидерландов даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
Ювентус – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Ювентус» – «Барселону» покажут «Футбол 3» и MEGOGO на поп-ап канале Volia Football HD 1.
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Источник — Sport.ua
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