Шахтер – Интер. Каштру выставил тот же состав, что и на Реал

Сегодня, 27 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов в Киеве примет «Интер». Начало матча – в 19:55 по Киеву.

Стали известны составы команд:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.

Запас: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Витао, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков, Вьюнник.

«Интер»: Ханданович – Де Фрей, Д’Амброзио, Бастони – Хакими, Видаль, Барелла, Брозович, Янг – Лукаку, Мартинес

Запас: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккья, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Найнгголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти

Отметим, что «Шахтер» уже на третий подряд матч выходит в том же составе. Ранее этот состав обыграл «Реал» 3:2 и сыграл вничью 1:1 с «Ворсклой».