Шахтер – Интер. Каштру выставил тот же состав, что и на Реал

Стали известны составы команд на матч

  • 27.10.2020 18:46
  • 503 просмотра
  • 3 комментария
Шахтер – Интер. Каштру выставил тот же состав, что и на Реал
© twitter.com/FCShakhtar_eng

Сегодня, 27 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов в Киеве примет «Интер». Начало матча – в 19:55 по Киеву.

Стали известны составы команд:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.
Запас: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Витао, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков, Вьюнник.

«Интер»: Ханданович – Де Фрей, Д’Амброзио, Бастони – Хакими, Видаль, Барелла, Брозович, Янг – Лукаку, Мартинес
Запас: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккья, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Найнгголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти

Отметим, что «Шахтер» уже на третий подряд матч выходит в том же составе. Ранее этот состав обыграл «Реал» 3:2 и сыграл вничью 1:1 с «Ворсклой».

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 27.10.2020 18:54
    0
    Эм.... Я в шоке. Это детский состав играет третий матч за 6 дней. Как можно было хотя бы Степу не поставить с таким соперником? Надеюсь, конечно, что Каштру виднее, но мои призрачные шансы улетучились еще сильнее
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    Disiny7
    online
      Disiny7, 27.10.2020 18:50
    +1
    Гениально!
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.10.2020 18:49
    0
    Конте тот матч конечно же посмотрел
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 27.10.2020 18:50
    +1
    Гениально!
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 27.10.2020 18:54
    0
    Эм.... Я в шоке. Это детский состав играет третий матч за 6 дней. Как можно было хотя бы Степу не поставить с таким соперником? Надеюсь, конечно, что Каштру виднее, но мои призрачные шансы улетучились еще сильнее
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.10.2020 18:49
    0
    Конте тот матч конечно же посмотрел
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