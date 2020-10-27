Игорь ХАРАТИН: «Это будет ключевой матч для нас и Динамо»

25-летний украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин высказался о грядущем матче своей команды с «Динамо» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

«Я был бы счастлив, если бы команда добыла очки в среду. Думаю, среда станет ключевым матчем и для «Фради», и для «Динамо». В Украине и Венгрии все ждут этой дуэли, думаю, будет интересная схватка», - сказал Харатин.

Поединок Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00.