Ювентус хочет купить Фати

Испанский полузащитник «Барселоны» Ансу Фати может перебраться в Италию.

Как сообщает Calciomercato, 17-летнего футболиста хочет подписать «Ювентус». Туринцы связались с «Барселоной» по поводу возможного трансфера Фати предстоящим летом, однако каталонский клуб отклонил их запрос.

Текущий контракт молодого испанца с «Барселоной» рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 5 матчах, в которых забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что Фати обогнал Роналду по трансферной стоимости.