Ювентус хочет купить Фати

Испанский полузащитник «Барселоны» Ансу Фати может перебраться в Италию.
Как сообщает Calciomercato, 17-летнего футболиста хочет подписать «Ювентус». Туринцы связались с «Барселоной» по поводу возможного трансфера Фати предстоящим летом, однако каталонский клуб отклонил их запрос.
Текущий контракт молодого испанца с «Барселоной» рассчитан до 2022 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 5 матчах, в которых забил 4 мяча.
Ранее сообщалось, что Фати обогнал Роналду по трансферной стоимости.
Источник — Calciomercato
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