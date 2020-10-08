ФОТО. Фати обогнал Роналду по трансферной стоимости

Ориентировочная трансферная стоимость 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ансу Фати выросла на €30 миллионов. Теперь футболист оценивается в €80 миллионов.

В сентябре 2019-го года Фати оценивался в €25 миллионов. Примечательно, что Фати уже обогнал по трансферной стоимости 35-летнего португальского вингера «Ювентуса» Криштиану Роналду, который оценивается в €60 миллионов.

В текущем сезоне Фати провел за «Барселону» 3 матча в Ла Лиге, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.