ФОТО. Фати обогнал Роналду по трансферной стоимости

Ориентировочная трансферная стоимость 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ансу Фати выросла на €30 миллионов. Теперь футболист оценивается в €80 миллионов.
В сентябре 2019-го года Фати оценивался в €25 миллионов. Примечательно, что Фати уже обогнал по трансферной стоимости 35-летнего португальского вингера «Ювентуса» Криштиану Роналду, который оценивается в €60 миллионов.
В текущем сезоне Фати провел за «Барселону» 3 матча в Ла Лиге, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
он из той же катигории что Мбапе и Холанд
он из той же катигории что Мбапе и Холанд
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.