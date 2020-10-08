ФОТО. Фати обогнал Роналду по трансферной стоимости

Вингер «Барселоны» теперь оценивается в €80 миллионов

  • 08.10.2020 15:14
  • 2554 просмотра
  • 6 комментариев
ФОТО. Фати обогнал Роналду по трансферной стоимости
© ФК Барселона. Ансу Фати

Ориентировочная трансферная стоимость 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ансу Фати выросла на €30 миллионов. Теперь футболист оценивается в €80 миллионов.

В сентябре 2019-го года Фати оценивался в €25 миллионов. Примечательно, что Фати уже обогнал по трансферной стоимости 35-летнего португальского вингера «Ювентуса» Криштиану Роналду, который оценивается в €60 миллионов.

В текущем сезоне Фати провел за «Барселону» 3 матча в Ла Лиге, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Transfermarkt

(6 голосов)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 08.10.2020 16:05
    0
    Saar, 08.10.2020 15:30
    Посмотрим сколько эта Фатя будет стоить в 35 лет!
    будет ли в сборной в 45?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.10.2020 15:56
    0
    Фати очень перспективный футболист при чем уже невероятно сильный.
    он из той же катигории что Мбапе и Холанд
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 08.10.2020 15:36
    +2
    Не подскажете стоимость Шовковского на сейчас?
    Ссылка
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 08.10.2020 15:33
    +4
    Можно курс рубля 45 года сравнить с нынешним
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 08.10.2020 15:30
    +1
    Посмотрим сколько эта Фатя будет стоить в 35 лет!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.10.2020 15:18
    +4
    Максимально идиотское сравнение... Вангую: в следующем году можно ещё раз сравнить... дельта будет большей )))
    Ссылка
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 08.10.2020 15:33
    +4
    Можно курс рубля 45 года сравнить с нынешним
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.10.2020 15:18
    +4
    Максимально идиотское сравнение... Вангую: в следующем году можно ещё раз сравнить... дельта будет большей )))
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 08.10.2020 15:36
    +2
    Не подскажете стоимость Шовковского на сейчас?
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 08.10.2020 15:30
    +1
    Посмотрим сколько эта Фатя будет стоить в 35 лет!
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 08.10.2020 16:05
    0
    Saar, 08.10.2020 15:30
    Посмотрим сколько эта Фатя будет стоить в 35 лет!
    будет ли в сборной в 45?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.10.2020 15:56
    0
    Фати очень перспективный футболист при чем уже невероятно сильный.
    он из той же катигории что Мбапе и Холанд
    Ссылка
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