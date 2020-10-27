ПСЖ начал переговоры с Зиданом

Руководство ПСЖ хочет пригласить в клуб главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Сам Зидан не лучшим образом начал нынешний сезон с «Реалом», и в испанских СМИ уже появлялась информация о его возможной отставке.
ПСЖ уже провел первые переговоры с Зиданом. Чем они завершились – пока не известно.
Нынешний наставник ПСЖ Томас Тухель, несмотря на выход в финал Лиги чемпионов прошлого сезона, будет уволен, если Зидан согласится возглавить ПСЖ.
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Источник — El Chiriguito
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