ПСЖ начал переговоры с Зиданом

Руководство ПСЖ хочет пригласить в клуб главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Сам Зидан не лучшим образом начал нынешний сезон с «Реалом», и в испанских СМИ уже появлялась информация о его возможной отставке.

ПСЖ уже провел первые переговоры с Зиданом. Чем они завершились – пока не известно.

Нынешний наставник ПСЖ Томас Тухель, несмотря на выход в финал Лиги чемпионов прошлого сезона, будет уволен, если Зидан согласится возглавить ПСЖ.