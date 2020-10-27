Сергей РЕБРОВ: «Мои чувства не повлияют на меня в матче с Динамо»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров высказался о грядущем матче Лиги чемпионов против «Динамо».

«Конечно, сейчас во мне бурлят эмоции, но я профи. Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против таких команд. Я рад, что киевское «Динамо» тоже здесь, ведь они не выступали на этой стадии несколько лет. Это будет очень интересный матч, но мои чувства не повлияют на меня», - сказал Ребров.

Поединок Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00.