Сергей РЕБРОВ: «Мои чувства не повлияют на меня в матче с Динамо»

Наставник «Ференцвароша» поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов

  • 27.10.2020 17:31
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Сергей РЕБРОВ: «Мои чувства не повлияют на меня в матче с Динамо»
© fradi.hu

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров высказался о грядущем матче Лиги чемпионов против «Динамо». 

«Конечно, сейчас во мне бурлят эмоции, но я профи. Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против таких команд. Я рад, что киевское «Динамо» тоже здесь, ведь они не выступали на этой стадии несколько лет. Это будет очень интересный матч, но мои чувства не повлияют на меня», - сказал Ребров.

Поединок Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00.

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Источник — УЕФА

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