Сергей БОРЗЕНКО: «Руководство Львова решило со мной расстаться»

Экс-капитан «Львова» покинул клуб

  • 27.10.2020 16:48
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Сергей БОРЗЕНКО: «Руководство Львова решило со мной расстаться»
© ФК Львов. Сергей Борзенко

Бывший капитан ФК «Львов» Сергей Борзенко рассказал о том, почему покинул клуб:

– Да, мы расторгли контракт по обоюдному согласию.

- Что стало причиной?
– Руководство решило со мной расстаться. Я не знаю причин. Только вчера расторг контракт, пока не хочу об этом говорить, хочу собраться с мыслями.

- Есть варианты с продолжением карьеры?
– Мне отдали документы после завершения трансферного окна. Сейчас никаких вариантов нет. Я свободный агент, только вчера расторг контракт с клубом, пока никто даже не знает, что я покинул «Львов». У меня нет агента, поэтому никаких вариантов нет.

Напомним, Борзенко подписал новый контракт со «Львовом» только в конце августа текущего года.

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Источник — Трибуна

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