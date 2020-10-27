Сергей БОРЗЕНКО: «Руководство Львова решило со мной расстаться»

Бывший капитан ФК «Львов» Сергей Борзенко рассказал о том, почему покинул клуб:
– Да, мы расторгли контракт по обоюдному согласию.
- Что стало причиной?
– Руководство решило со мной расстаться. Я не знаю причин. Только вчера расторг контракт, пока не хочу об этом говорить, хочу собраться с мыслями.
- Есть варианты с продолжением карьеры?
– Мне отдали документы после завершения трансферного окна. Сейчас никаких вариантов нет. Я свободный агент, только вчера расторг контракт с клубом, пока никто даже не знает, что я покинул «Львов». У меня нет агента, поэтому никаких вариантов нет.
Напомним, Борзенко подписал новый контракт со «Львовом» только в конце августа текущего года.
Источник — Трибуна
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