Сергей БОРЗЕНКО: «Руководство Львова решило со мной расстаться»

Бывший капитан ФК «Львов» Сергей Борзенко рассказал о том, почему покинул клуб:

– Да, мы расторгли контракт по обоюдному согласию.

- Что стало причиной?

– Руководство решило со мной расстаться. Я не знаю причин. Только вчера расторг контракт, пока не хочу об этом говорить, хочу собраться с мыслями.

- Есть варианты с продолжением карьеры?

– Мне отдали документы после завершения трансферного окна. Сейчас никаких вариантов нет. Я свободный агент, только вчера расторг контракт с клубом, пока никто даже не знает, что я покинул «Львов». У меня нет агента, поэтому никаких вариантов нет.

Напомним, Борзенко подписал новый контракт со «Львовом» только в конце августа текущего года.