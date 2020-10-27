В среду, 28 октября, состоится поединок 2-го тура групового турнира Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» примет «Динамо».
Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Словацкий арбитр Иван Кружляк даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
Ференцварош - Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Ференцварош» — «Динамо» покажут «Футбол 2» и MEGOGO на поп-ап канале Volia Football HD 1.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» - «Динамо».
Источник — Sport.ua
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жй, вы там что курите？
жй, вы там что курите？
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