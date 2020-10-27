Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ференцварош - Динамо

Поединок состоится в среду, 28 октября, в Будапеште

  • 27.10.2020 15:36
  • 1357 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ференцварош - Динамо
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

В среду, 28 октября, состоится поединок 2-го тура групового турнира Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» примет «Динамо».

Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Словацкий арбитр Иван Кружляк даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Ференцварош - Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок «Ференцварош» — «Динамо» покажут «Футбол 2» и MEGOGO на поп-ап канале Volia Football HD 1.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» - «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.10.2020 16:15
    0
    матч пройдет в Мадриде？？？
    жй, вы там что курите？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.10.2020 16:15
    0
    матч пройдет в Мадриде？？？
    жй, вы там что курите？
    Ссылка
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