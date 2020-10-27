Андрей ВОРОБЕЙ: «Опытные игроки Шахтера сыграют с Интером»

Бывший футболист «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка «горняков» с миланским «Интером» в Лиге чемпионов.

«Безусловно, что у «горняков» остался осадок от августовского матча в полуфинале Лиги Европы. Все-таки счет 5:0 болезненный. Однако сейчас нужно решать другие вопросы. Футболисты «Шахтера» не должны думать о мести. Сейчас важно просто добыть положительный результат.

Думаю, наставник должен изменить состав. Насколько, об этом знает только сам тренер. Но опытные исполнители появятся в стартовом составе в поединке с «Интером».

Трудно что-то предсказать. Матч будет очень сложным для «горняков», но опять же, очень хочется, чтобы победное шествие «Шахтера» в Лиге чемпионов продолжился. Меня устроит счет и 1:0, и 2:1», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 27 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.