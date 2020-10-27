В среду, 28 октября, состоится поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «РБ Лейпциг».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» – «РБ Лейпциг» покажет видеосервис MEGOGO.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.