В поединке 7-го тура чемпионата Испании по футболу «Леванте» дома сыграл вничью с «Сельтой» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Леванте» — «Сельта» — 1:1
Голы: Марти, 48, с пенальти — Каррейра, 53
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каррейра (Сельта).
|48'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роджер Марти (Леванте).
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Источник — Sport.ua
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