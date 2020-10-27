В поединке 9-го тура Первой лиги Украины «Черноморец» дома уступил тернопольской «Ниве» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Черноморец» — «Нива» — 1:2
Голы: Авагимян, 35 — Скакун, 59, 66
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Т.
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Т.
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Черноморец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.