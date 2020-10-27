5-й тур
Байер
3 : 1
Аугсбург
26.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Байер — Аугсбург — 3:1. Видео голов и обзор матча

Хозяева добились уверенной победы в поединке 5-го тура Бундеслиги

  • 27.10.2020 12:23
  • 41 просмотр
  • 0 комментариев
Байер — Аугсбург — 3:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Байер

В поединке 5-го тура чемпионата Германии «Байер» дома обыграл «Аугсбург» со счетом 3:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Байер» — «Аугсбург» — 3:1
Голы: Аларио, 16, с пенальти, 74, Диаби, 90 — Калиджиури, 52

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
74' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Николас Аларио (Байер).
52' ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Калиджиури (Аугсбург).
16' ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Николас Аларио (Байер).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности