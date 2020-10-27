В поединке 5-го тура чемпионата Германии «Байер» дома обыграл «Аугсбург» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Байер» — «Аугсбург» — 3:1
Голы: Аларио, 16, с пенальти, 74, Диаби, 90 — Калиджиури, 52
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Николас Аларио (Байер).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Калиджиури (Аугсбург).
|16'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Николас Аларио (Байер).
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Источник — Sport.ua
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