Лаутаро МАРТИНЕС: «Нужно опасаться контратак Шахтера»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

«Мы знаем, что «Шахтер» - сильная команда. Понимаем, что они выиграли первый матч в группе. Однако мы приехали сюда за тремя очками, это наша задача. Думаю, что Шахтёр будет обороняться большими силами. Мы знаем, что их игроки хорошо действуют с мячом, поэтому нужно опасаться их контратак», - сказал Мартинес.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 27 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.