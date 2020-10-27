ДЕ ПЕНА: «Если не достигнем успеха с Луческу, может, проблема в игроках»

Уругвайский полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена рассказал о работе с главным тренером Мирчей Луческу.

– Игорь Суркис на презентации Луческу команде сказал, что если не получится с этим тренером, то нужно сменить всех футболистов. Как отреагировали на эти слова?

– Это на 100% правда и очень точный комментарий. Сейчас с командой работает один из лучших тренеров. Если мы не достигнем успеха с ним и не будем учиться у него, может быть, проблема не в тренере, а в игроках. Думаю, у нас есть все, чтобы прогрессировать и становиться лучшими футболистами.

– Какой футбол Луческу хочет поставить в «Динамо»?

– У него есть четкая идея, как команда должна играть и как должен действовать каждый игрок на своей позиции. Но главная вещь – Луческу хочет, чтобы мы были той командой, которая будет контролировать игру, а не будет страдать на поле.

Он хочет, чтобы мы делали все как команда, а не набор индивидуальностей. В своих матчах, которые мы уже сыграли, мы показали, что боремся за победу и за каждый мяч. Игра с «Ювентусом» – наше первое поражение в официальных поединках с Луческу.

Каждый раз мы стараемся взять игру под свой контроль, перемещаем мяч с одного фланга на другой, заставляем соперника страдать и бегать, ищем пространство для атак. У нас есть много различных опций игры в атаке и в защите.

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