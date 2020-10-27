ДЕ ПЕНА: «Если не достигнем успеха с Луческу, может, проблема в игроках»

Хавбек «Динамо» согласен с Игорем Суркисом

  • 27.10.2020 11:40
  • 1185 просмотров
  • 4 комментария
ДЕ ПЕНА: «Если не достигнем успеха с Луческу, может, проблема в игроках»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Уругвайский полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена рассказал о работе с главным тренером Мирчей Луческу.

– Игорь Суркис на презентации Луческу команде сказал, что если не получится с этим тренером, то нужно сменить всех футболистов. Как отреагировали на эти слова?
– Это на 100% правда и очень точный комментарий. Сейчас с командой работает один из лучших тренеров. Если мы не достигнем успеха с ним и не будем учиться у него, может быть, проблема не в тренере, а в игроках. Думаю, у нас есть все, чтобы прогрессировать и становиться лучшими футболистами.

– Какой футбол Луческу хочет поставить в «Динамо»?
– У него есть четкая идея, как команда должна играть и как должен действовать каждый игрок на своей позиции. Но главная вещь – Луческу хочет, чтобы мы были той командой, которая будет контролировать игру, а не будет страдать на поле.

Он хочет, чтобы мы делали все как команда, а не набор индивидуальностей. В своих матчах, которые мы уже сыграли, мы показали, что боремся за победу и за каждый мяч. Игра с «Ювентусом» – наше первое поражение в официальных поединках с Луческу.

Каждый раз мы стараемся взять игру под свой контроль, перемещаем мяч с одного фланга на другой, заставляем соперника страдать и бегать, ищем пространство для атак. У нас есть много различных опций игры в атаке и в защите.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 27.10.2020 12:13
    +2
    Дуже розумне висловлювання! Якби кожен гравець так розмірковував
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 27.10.2020 12:10
    +2
    Ясен перец, что Луческу ещё будеть перетрушивать этот состав.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 27.10.2020 12:10
    0
    Ясен перец, что Луческу ещё будеть перетрушивать этот состав.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 11:48
    -5
    Да неужели.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 27.10.2020 12:13
    +2
    Дуже розумне висловлювання! Якби кожен гравець так розмірковував
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 27.10.2020 12:10
    +2
    Ясен перец, что Луческу ещё будеть перетрушивать этот состав.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 27.10.2020 12:10
    0
    Ясен перец, что Луческу ещё будеть перетрушивать этот состав.
    Ссылка
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