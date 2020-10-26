ДЕ ПЕНА: «Приехал играть в Украину, поэтому должен знать историю страны»

Уругвайский хавбек киевского «Динамо» Карлос де Пена рассказал о своем хобби.

– Как ваши успехи в написании книги?

– Не знаю, решусь ли однажды выдать ее или нет. Но мне очень нравится писать и читать. Я пишу о разных моментах в своей жизни и карьере. Некоторые вещи касаются футбола, другие о моих друзьях, семье и жене. Как правило, пишу дома утром, попивая чашечку кофе. Кайфую от этого.

Читал книгу Франа Соля «Мадрид 2035». Он подарил мне одну копию. Это его первый роман – замечательная история, где переплетается реальность и фантастика. Некоторые моменты касаются его жизни.

Футболисты – такие же люди, как и все остальные. У каждого есть свое хобби и вещи, которые нравится делать. Кто-то любит играть в PlayStation, смотреть телевизор или заниматься другим видом спорта.

В моем случае – я люблю писать и читать. Если я все-таки решу опубликовать свой роман, то постараюсь, чтобы в Украине вышел его перевод.

– Будет ли в вашей книге история о визите в Чернобыль?

– Знаю, что Чернобыль – это трудная тема для украинцев и большая трагедия, которая повлияла на многие жизни. Приехал сюда издалека, но знал о Чернобыле – видел в новостях и читал об этом.

Поездка туда – очень важный момент для меня. Я воочию смог увидеть одну из величайших трагедий в истории человечества. Хотел посмотреть, что там случилось и как сейчас все выглядит. Надеюсь, что такое больше никогда не повторится ни в одной части мира.

Очень уважаю украинский народ. Не только из-за Чернобыля, который вам пришлось пережить, но и за революцию 2014 года. Я видел документальный фильм на Netflix «Winter On Fire». То, как люди вели себя и боролись за свои права – это что-то невероятное. Я искренне восхищаюсь украинцами.

Я приехал играть в Украину, поэтому должен знать историю этой страны и понимать процессы, которые здесь происходят. Тем более, что Майдан случился совсем недавно и он был очень важным для украинцев, которые боролись за лучшее будущее для своей страны.

Теперь, когда я вижу Майдан Независимости и монумент на площади, то вспоминаю, что несколько лет назад здесь продолжалась великая борьба.

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