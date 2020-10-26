ДЕ ПЕНА: «Приехал играть в Украину, поэтому должен знать историю страны»

Полузащитник «Динамо» – о визите в Чернобыль

  • 26.10.2020 17:58
  • 1686 просмотров
  • 12 комментариев
ДЕ ПЕНА: «Приехал играть в Украину, поэтому должен знать историю страны»
© ФК Динамо Киев. Карлос Де Пена

Уругвайский хавбек киевского «Динамо» Карлос де Пена рассказал о своем хобби.

– Как ваши успехи в написании книги?
– Не знаю, решусь ли однажды выдать ее или нет. Но мне очень нравится писать и читать. Я пишу о разных моментах в своей жизни и карьере. Некоторые вещи касаются футбола, другие о моих друзьях, семье и жене. Как правило, пишу дома утром, попивая чашечку кофе. Кайфую от этого.

Читал книгу Франа Соля «Мадрид 2035». Он подарил мне одну копию. Это его первый роман – замечательная история, где переплетается реальность и фантастика. Некоторые моменты касаются его жизни.

Футболисты – такие же люди, как и все остальные. У каждого есть свое хобби и вещи, которые нравится делать. Кто-то любит играть в PlayStation, смотреть телевизор или заниматься другим видом спорта.

В моем случае – я люблю писать и читать. Если я все-таки решу опубликовать свой роман, то постараюсь, чтобы в Украине вышел его перевод.

– Будет ли в вашей книге история о визите в Чернобыль?
– Знаю, что Чернобыль – это трудная тема для украинцев и большая трагедия, которая повлияла на многие жизни. Приехал сюда издалека, но знал о Чернобыле – видел в новостях и читал об этом.

Поездка туда – очень важный момент для меня. Я воочию смог увидеть одну из величайших трагедий в истории человечества. Хотел посмотреть, что там случилось и как сейчас все выглядит. Надеюсь, что такое больше никогда не повторится ни в одной части мира.

Очень уважаю украинский народ. Не только из-за Чернобыля, который вам пришлось пережить, но и за революцию 2014 года. Я видел документальный фильм на Netflix «Winter On Fire». То, как люди вели себя и боролись за свои права – это что-то невероятное. Я искренне восхищаюсь украинцами.

Я приехал играть в Украину, поэтому должен знать историю этой страны и понимать процессы, которые здесь происходят. Тем более, что Майдан случился совсем недавно и он был очень важным для украинцев, которые боролись за лучшее будущее для своей страны.

Теперь, когда я вижу Майдан Независимости и монумент на площади, то вспоминаю, что несколько лет назад здесь продолжалась великая борьба.

Читайте также: Карлос ДЕ ПЕНА: «Главное, что Луческу хочет победить «Шахтер»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 26.10.2020 18:32
    0
    Похвально конечно знать историю Украины. да вот только сами украинцы её не знают. Не думаю, что футболисты Динамо что то путнего расскажут про историю.
    Ссылка
    Roger
      Roger, 26.10.2020 18:28
    +2
    Не знаю как вы, но вот это первый игрок из всей команды, с которым бы хотелось сфоткаться на память, взять автограф, обняться если бы позволил.
    Мало быть хорошим футболистом, нужно еще быть и хорошим человеком.
    Карлос как раз такой и есть.
    Очень уважаю за его позицию.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 26.10.2020 18:25
    +3
    Ти заслуговуєш повагу за свою гру! За те, що вчиш українську мову. А тепер і за ці слова! Дчкую тобі, Де Пена!!!
    Ссылка
    Saar
      Saar, 26.10.2020 18:24
    +2
    Ти заслуговуєш повагу за свою гру! За те, що вчиш українську мову. А тепер і за ці слова! Дчкую тобі, Де Пена!!!
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 26.10.2020 18:21
    +7
    Молодец. Производит приятное впечатление
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 26.10.2020 18:20
    +2
    Maks7777, 26.10.2020 18:03
    Главное книги не начни писать как соль,то плотно сядишь на скамейку
    Дежурный крот. Все ДК статьи обходит.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 26.10.2020 18:19
    +7
    Отличный игрок для натурализации.
    Ссылка
    taro-2
      taro-2, 26.10.2020 18:18
    +8
    Молодчина ! Видно, что парень говорит от души, а не чтобы понравиться фанам !
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 26.10.2020 18:13
    +3
    Главное лирику РПЦ не писать в стиле Усика.
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 26.10.2020 18:12
    +16
    Красавчик!!! Пример для других легионеров
    Ссылка
    Сергей Веклич
    online
      Сергей Веклич, 26.10.2020 18:12
    +9
    Maks7777, 26.10.2020 18:03
    Главное книги не начни писать как соль,то плотно сядишь на скамейку
    А тобі б не завадило трішки почитати, може правопис покращився б.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 26.10.2020 18:03
    -14
    Главное книги не начни писать как соль,то плотно сядишь на скамейку
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 26.10.2020 18:12
    +16
    Красавчик!!! Пример для других легионеров
    Ссылка
    Сергей Веклич
    online
      Сергей Веклич, 26.10.2020 18:12
    +9
    Maks7777, 26.10.2020 18:03
    Главное книги не начни писать как соль,то плотно сядишь на скамейку
    А тобі б не завадило трішки почитати, може правопис покращився б.
    Ссылка
    taro-2
      taro-2, 26.10.2020 18:18
    +8
    Молодчина ! Видно, что парень говорит от души, а не чтобы понравиться фанам !
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 26.10.2020 18:21
    +7
    Молодец. Производит приятное впечатление
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 26.10.2020 18:19
    +7
    Отличный игрок для натурализации.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 26.10.2020 18:25
    +3
    Ти заслуговуєш повагу за свою гру! За те, що вчиш українську мову. А тепер і за ці слова! Дчкую тобі, Де Пена!!!
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 26.10.2020 18:13
    +3
    Главное лирику РПЦ не писать в стиле Усика.
    Ссылка
    Roger
      Roger, 26.10.2020 18:28
    +2
    Не знаю как вы, но вот это первый игрок из всей команды, с которым бы хотелось сфоткаться на память, взять автограф, обняться если бы позволил.
    Мало быть хорошим футболистом, нужно еще быть и хорошим человеком.
    Карлос как раз такой и есть.
    Очень уважаю за его позицию.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 26.10.2020 18:24
    +2
    Ти заслуговуєш повагу за свою гру! За те, що вчиш українську мову. А тепер і за ці слова! Дчкую тобі, Де Пена!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 26.10.2020 18:20
    +2
    Maks7777, 26.10.2020 18:03
    Главное книги не начни писать как соль,то плотно сядишь на скамейку
    Дежурный крот. Все ДК статьи обходит.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 26.10.2020 18:32
    0
    Похвально конечно знать историю Украины. да вот только сами украинцы её не знают. Не думаю, что футболисты Динамо что то путнего расскажут про историю.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности