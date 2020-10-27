Георгий Цецадзе побил «рекорд» Жулиу Сезара

После домашнего поражения от «Днепра-1» (1:3) подал в отставку грузинский наставник «Львова» Георгий Цецадзе. Под его руководством сине-золотые провели в УПЛ 11 матчей, 3 из которых завершили вничью, а в 8 потерпели поражение.

Таким образом, Цецадзе побил «рекорд» среди зарубежных тренеров, принадлежавший бразильцу Жулиу Сезару, который не отпраздновал ни одной виктории в 4-х играх во главе «Олимпика». Абсолютный же «рекорд» принадлежит Михаилу Калите, чьи команды не одержали ни одной победы в 14 поединках.

К слову, ни разу пока не добивались успеха подопечные Сергея Лавриненко (в 11 матчах) и Богдана Федыка (в 7). Но они еще имеют шанс «исправиться», поскольку продолжают пока работу соответственно с «Ингульцом» и «Рухом».

Тренеры, чьи клубы не одержали ни одной победы в УПЛ (не менее 5 матчей)