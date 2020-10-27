Георгий Цецадзе побил «рекорд» Жулиу Сезара

После домашнего поражения от «Днепра-1» (1:3) подал в отставку грузинский наставник «Львова» Георгий Цецадзе. Под его руководством сине-золотые провели в УПЛ 11 матчей, 3 из которых завершили вничью, а в 8 потерпели поражение.
Таким образом, Цецадзе побил «рекорд» среди зарубежных тренеров, принадлежавший бразильцу Жулиу Сезару, который не отпраздновал ни одной виктории в 4-х играх во главе «Олимпика». Абсолютный же «рекорд» принадлежит Михаилу Калите, чьи команды не одержали ни одной победы в 14 поединках.
К слову, ни разу пока не добивались успеха подопечные Сергея Лавриненко (в 11 матчах) и Богдана Федыка (в 7). Но они еще имеют шанс «исправиться», поскольку продолжают пока работу соответственно с «Ингульцом» и «Рухом».
Тренеры, чьи клубы не одержали ни одной победы в УПЛ (не менее 5 матчей)
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Михаил КАЛИТА
|
Звезда (1), Николаев (13)
|
14
|
2.
|
Игорь БИСКУП
|
Нива Т
|
11
|
|
Сергей ЛАВРИНЕНКО
|
Звезда (4), Ингулец (7)
|
11
|
|
Георгий ЦЕЦАДЗЕ
|
Львов
|
11
|
5.
|
Анатолий КОРШИКОВ
|
Заря
|
9
|
6.
|
Роман ФЕДЫК
|
Рух
|
7
|
7.
|
Владимир ВАСЮТИК
|
Закарпатье
|
5
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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