Валерий БОНДАРЬ: «Всем финалистам и полуфиналистам еврокубков трудно»

Защитник «Шахтера» – об усталости накануне матча с «Интером»

  • 27.10.2020 10:35
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Валерий БОНДАРЬ: «Всем финалистам и полуфиналистам еврокубков трудно»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Думаю, всем командам, которые играли в полуфинале-финале Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона, сейчас немного трудно в физическом и моральном плане. Многие теряют очки и находятся не на своих позициях. Думаю, «Интер» поменялся, у них пришли новые звезды. На теории будем детально разбирать», - сказал Бондарь.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 27 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.

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Источник — Футбол 1/2/3

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