Валерий БОНДАРЬ: «Всем финалистам и полуфиналистам еврокубков трудно»

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Думаю, всем командам, которые играли в полуфинале-финале Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона, сейчас немного трудно в физическом и моральном плане. Многие теряют очки и находятся не на своих позициях. Думаю, «Интер» поменялся, у них пришли новые звезды. На теории будем детально разбирать», - сказал Бондарь.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 27 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.