Карлос ДЕ ПЕНА: «Делаю все, чтобы быть лидером Динамо»

Хавбек «бело-синих» – о своей роли в команде

  • 27.10.2020 10:01
  • 457 просмотров
  • 1 комментарий
Карлос ДЕ ПЕНА: «Делаю все, чтобы быть лидером Динамо»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Уругвайский полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился мнением о своей роли в команде.

– Чувствуете себя одним из лидеров «Динамо»?
– Мне не нравится называть самого себя лидером. Лучше пусть мою игру оценивают люди. Считаю себя важным игроком для команды, как и многих других наших футболистов. Стараюсь сыграть как можно лучше каждый раз, когда выхожу на поле, отдаюсь в каждом матче и тренировке на все 100%.

Делаю все, чтобы быть лидером «Динамо», но с моей стороны некорректно так говорить о своей игре. Мне приятно, когда так говоришь ты или наши фанаты.

– Как вам так быстро удалось стать своим в команде?
– Когда я поддерживал форму в Уругвае, то знал, что однажды получу свой шанс. И я должен быть готовым играть уже завтра, если мне скажут это делать.

Помню, что подписал контракт с «Динамо» 10 апреля, а 24 апреля дебютировал в матче против «Шахтера». У меня было немного времени, но я пытался адаптироваться так быстро, как только это возможно.

Хацкевич дал мне уверенность и выпускал в каждом матче. Сейчас я могу сказать, что прекрасно адаптировался в «Динамо». И невероятно счастлив быть здесь – в клубе и в стране. Все очень хорошо ко мне относятся и приняли с первого дня.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    mayjumanji
      mayjumanji, 27.10.2020 10:24
    +3
    і як людина, і як спортсмен - все ок, так тримати.
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    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 27.10.2020 10:24
    +3
    і як людина, і як спортсмен - все ок, так тримати.
    побільше таких легіонерів
    Ссылка
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