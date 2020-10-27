Карлос ДЕ ПЕНА: «Делаю все, чтобы быть лидером Динамо»

Уругвайский полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился мнением о своей роли в команде.

– Чувствуете себя одним из лидеров «Динамо»?

– Мне не нравится называть самого себя лидером. Лучше пусть мою игру оценивают люди. Считаю себя важным игроком для команды, как и многих других наших футболистов. Стараюсь сыграть как можно лучше каждый раз, когда выхожу на поле, отдаюсь в каждом матче и тренировке на все 100%.

Делаю все, чтобы быть лидером «Динамо», но с моей стороны некорректно так говорить о своей игре. Мне приятно, когда так говоришь ты или наши фанаты.

– Как вам так быстро удалось стать своим в команде?

– Когда я поддерживал форму в Уругвае, то знал, что однажды получу свой шанс. И я должен быть готовым играть уже завтра, если мне скажут это делать.

Помню, что подписал контракт с «Динамо» 10 апреля, а 24 апреля дебютировал в матче против «Шахтера». У меня было немного времени, но я пытался адаптироваться так быстро, как только это возможно.

Хацкевич дал мне уверенность и выпускал в каждом матче. Сейчас я могу сказать, что прекрасно адаптировался в «Динамо». И невероятно счастлив быть здесь – в клубе и в стране. Все очень хорошо ко мне относятся и приняли с первого дня.

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