Верес – Агробизнес – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 9-го тура Первой лиги Украины ровенский «Верес» обыграл «Агробизнес» из Волочиска со счетом 2:0.
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
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Источник — Sport.ua
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